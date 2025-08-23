Изписват от болница детето, ударено от ток до детска площадка във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добро е здравословното състояние на детето, което пострада при токов удар от уличен стълб в близост до детска площадка във Варна. По план в понеделник то ще бъде изписано от болницата, съобщи майката на 12-годишния Димитър.

"Състоянието му е добро, въпреки изгарянията. Освен психологическия шок му се проследяват някои сърдечни показатели, но мога да кажа, че с течение на времето рисковете за него намаляват", каза пред БНТ майката Мария Иванова.

Близките разказват подробно как се е стигнало до инцидента.

В четвъртък около 20.00 ч. вечерта Митко и по-малкият му брат Наско си играели на детската площадка.

Мястото е предпочитано от децата в района, защото площадката е скрита между блоковете и няма досег с автомобили.

"Бати беше излязъл извън площадката до стълба и се беше опрял. Чух го да вика помощ, но първо си помислих, че се шегува - после разбрах, че не е шега. Видях го как беше опрян на стълба и го видях как падна и се гърчеше", споделя Атанас Иванов, брат на Димитър.

Наско помогнал на батко си да се изправи и се прибрали вкъщи.

"Не пожелавам на никого да види детето си с кървясали очи, в шок, треперещо, парализирано от ужас и да не знае къде се намира. Това е за мен опит за убийство. Моето дете можеше да умре. Ние вчера можехме да правим погребение", коментира Мария Иванова, майка на Димитър.

Детето е настанено в УМБАЛ "Света Марина" във Варна с изгаряне на едната ръка и нарушен сърдечен ритъм.

От Община Варна заявиха, че всяка седмица районните администрации трябва да правят проверки на детските площадки.

Първата проверка след инцидента с момчето показала, че няма проблем със стълба.

При втората проверка обаче фирмата, отговорна за поддръжката на уличните стълбове в района, казала, че при разклащане на стълба е установена отечка. За да се установи каква е истината, ще се направят още проверки.

"Не е нормално при разпореждане от наша страна да се правят проверки на детските площадки и на места, където да се събират граждани да се допуска отечки по стълбовете, така че ние ще направим много по-сериозна проверка", заяви Илия Коев, зам.-кмет на Община Варна.

"Никой не ми се обади за чисто човешка и морална подкрепа. Аз ги търсех да им давам информация къде е стълбът и какъв е проблемът. Те постоянно сменяха версиите си. Тъжно и е болно, че се замита ситуацията под килима", каза още Мария Иванова, майка на Димитър.

12-годишният Димитър ще бъде изписан в понеделник, а за неговото семейство остава трудната задача да му помогнат да забрави шока от преживяното.