4 коли горяха за една нощ в Бургас, задържан е 42-годишен

42-годишен бургазлия е задържан броени часове след извършването на два палежа в комплексите "Славейков" и "Изгрев" в Бургас през изминалата нощ. Те са извършени в интервал от час. Изгорели са общо четири леки автомобила, а частично обгорели пет коли, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас.

Задържането е извършено в резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служителите на Пето Районно управление - Бургас, на чиято територия са и повечето засегнати автомобили.

Около 01.20 ч. днес във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил "Мерцедес С 220", с бургаска регистрация, паркиран пред вх. 5 на бл. 56 в ж.к. "Славейков". От инцидента е засегнат и паркиран в съседство "Пежо 308", с бургаска регистрация. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Около 02.41 ч. в Пето Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящи автомобили, паркирани пред вх. 6 на бл. 55 в ж.к. "Изгрев". Установено е, че е запален "Мерцедес CLS 260", с бургаска регистрация, като огънят обхванал и изпепелил паркираните в съседство "Фолксваген Пасат" и "Пежо 407", с бургаски регистраци. С частично обгаряне по броните и фаровете са и четири паркирани в близост леки автомобили. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци. Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.