Експерти: 22 от старите липи на централна улица в Търново гният, опасни са

Запазена и обогатена ще бъде широколистната растителност по улица „Мармалийска", която в момента е обект на цялостна реконструция и обновяване, съобщи във фейсбук кметът Даниел Панов.

Над 100 дървета в района на улицата бяха обстойно проверени два пъти – както от общинските експерти от отдел „Екология, чистота и озеленяване", така и от външни специалисти.

Общата оценка е, че 80% от старата широколистна растителност ще бъде запазена.

22 от старите дървета на възраст над 60 години са необратимо засегнати от гниене вследствие заболявания. При тях има висок риск от прекършване и внезапно падане на пътното платно и тротоара, което е реална опасност за хората. Затова те ще бъдат отсечени.

Становището на еколозите на Общината е подкрепено от независимо изследване – фитопатологична експертиза, извършена от дипломирания инженер агроном и консултант по интегрирано управление на вредителите Роман Рачков. Всички маркирани от общинските служители 22 дървета се нуждаят от своевременно премахване, се посочва в независимата фитопатологична експертиза, подчерта кметът.

В резултат първоначалният проект за основен ремонт на улица „Мармарлийска" е коригиран от проектанта - за премахване остават само тези 22 стари дървета, които са маркирани от експертите от отдел „Екология, чистота и озеленяване".

Новите засадени дървета ще бъдат повече от броя на старите липи, подлежащи на премахване. Те ще бъдат широколистни, израстващи във височина и образуващи хубава сянка. Ще се усвоят и нови пространства в пешеходния ареал на улица „Мармалийска", подходящи за засаждане.