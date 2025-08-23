След 2 г. делото за катастрофата с две загинали деца край село Бутан влиза в съда

Делото за катастрофата с две загинали деца край козлодуйското село Бутан влиза в съда след две години разследване.

В катастрофата загинаха две момчета - на 12 и 15 години, а други две деца бяха ранени. За тежкия инцидент е обвинен 16-годишен младеж, шофирал без книжка и с висока скорост колата, в която са били загиналите и пострадалите младежи.

Тежкият инцидент край село Бутан е от юни 2023 година. Тогава по тъмно 16-годишен младеж предлага на компанията си да ги повози с колата на дядо му. Заедно с момчето в автомобила се качват още шестима негови приятели на възраст между 12 и 16 години. Всички в препълнената с пътници кола са били без предпазни колани. Обикалят из селото с включени фарове, след което излизат от него и се удрят в крайпътно дърво, припомня БНР.

В хода на разследването е установено, че ударът е бил със скорост 102 км/ч, а преди него колата се е завъртяла на мократа настилка. Двама от младежите са успели да излязат през прозорците на катастрофиралия автомобил и да подадат сигнал. На място са загинали малолетно и непълнолетно момче, а двама са със средни телесни повреди. Другите трима, пътували в колата, са с по-леки наранявания.

След две години разследване Окръжната прокуратура във Враца обвини за тежката катастрофа 16-годишния шофьор, който е неправоспособен.

Изготвен е обвинителен акт, който е внесен в съда, където предстои делото по случая да продължи.