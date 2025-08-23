ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затварят пътя за Гърция през Златоград за 20 дни

Голям пожар избухна в местността „Св. Георги" в Сливен

Екипите се борят с пожара. Снимка: Архив

Голям пожар гори в местността „Св. Георги" в град Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 12:43 часа днес, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН).

Огънят е обхванал значителна площ, като към момента на място са изпратени пет екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включват и доброволци.

Всички усилия на екипите са съсредоточени към локализиране на пожара и недопускане на неговото разпространение към близки райони, информира БГНЕС.

На мястото на инцидента са директорът на РДПБЗН – Сливен, комисар Денчо Чомаков, и началникът на РСПБЗН – Сливен, които координират действията на екипите. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.

Екипите се борят с пожара.

