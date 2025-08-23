Събориха оградата на Паметника на Съветската армия в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Металната ограда на демонтирания Паметник на съветската армия в центъра на София е премахната на места.

Тази сутрин Паметникът осъмна изкъртена ограда на места. Не е ясно кой и защо я е махнал. Така достъпът до монумента в момента е свободен, съобщава БГНЕС.

Металната ограда около Паметника на съветската армия беше сложена преди около 2 г.

Тя е сложена, за да опазва останалите части на Паметника от вандалски прояви.

По принцип загражденията в центъра на София не може да бъдат премахнати заради принудителна мярка на Министерството на културата. Демонтираните части от паметника се пазят в софийското село Лозен. Цената за това е 10 000 лв. . На месец 1300 лв. се плащат за оградата на Паметника