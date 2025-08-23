Ограбиха спасител, докато помага на давещ се турист в Свети Влас

Спасител на плажа в Свети Влас едва не загубил живота си, докато спасява турист от удавяне. След удар в скалите в морето излязъл от водата целия в кръв. Негов колега също помагал за изваждането на човека от водата. Плажуващи също са се притекли на помощ. Това разказва Красимира Бориславова във фейсбук публикация.

Жената посочва още, че при влизането си във водата вторият спасител в бързината си хвърлил скъпите слънчеви очила на първия шезлонг, но те били откраднати.

Ето цялата публикация:

Това момче е на 18г., колкото е моята малка дъщеря. Това момче има още 1 година до бала си. Това момче вчера около 17 ч на плажа, на който бях в Свети Влас едва не загуби живота си в опит да спаси турист от удавяне. Имаше силен вятър и големи вълни. Скалите, които се виждат на едната снимка, оставиха отпечатък върху тялото му. Когато излезе беше целия в кръв. Тук не става въпрос само за отговорност, тук става въпрос и за характер - да не се отказваш дори, когато знаеш, че рискуваш живота си. Имаше втори спасител и едно момче на атракционите. Всички на една възраст от района на Пазарджик. Без въобще да се замислят се хвърлиха да помагат.

Респект за тези млади хора, за примера, който дадоха на всички! Родителите им има с какво да се гордеят!