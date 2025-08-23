Златоград търси лекар по вътрешни болести, чака го безплатна закуска и вечеря в спа хотел

Болницата в Златоград търси лекар със специалност „Вътрешни болести" срещу екстри. Общинското здравно заведение оповестява, че той ще е и шеф на отделението. Според изискванията на здравното заведение той трябва да има и специалност „Кардиология".

На лекаря се осигурява много добро възнаграждение и жилище за цялото му семейство.

В социалните мрежи с обещание се включва и местният бизнесмен и общински съветник Величко Сидеров. Той е собственик и на луксозен спа хотел. Сидеров пише, че за лекаря, който подпише договор с МБАЛ-Златоград, ще има безплатна закуска и вечеря за цялото му семейство - и то всеки ден.