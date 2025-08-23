Данните от телефоните на "Наглите" са изтрити

Културиста, Йожи и Релето най-вероятно са убити от свой близък, примамил ги на среща

Прокопи Прокопиев се е доверявал само на сестрите си и на една шепа хора след пандиза

Данните от телефоните на Културиста, Йожи и Релето от бандата на "Наглите" са изтрити. Това споделят източници на "България Днес", които са запознати с разследването.

Интересното е, че всички данни - кореспонденции, есемеси и всякакъв друг вид съобщения в различните платформи, история на търсене в нета и като цяло всичко в телефоните на "Наглите" е изтрито, но само за последните 2 дни. Това споделят източниците ни, които са озадачени и това ги кара да мислят, че триото кримки от коварната и безпощадна групировка на "Наглите" са ликвидирани.

Една от последните снимки на Прокопи Прокопиев - Поли Културиста

Източници от ъндърграунда споделят, че след излизането си от пандиза Прокопи Прокопиев - Поли Културиста е бил изключително мнителен и не се е доверявал на никого. Само на най-близките си - двете си сестри и една шепа хора, между които са Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето. Поли е гледал всеки непознат с висока доза съмнение. Според близки до Културиста той е ликвидиран и срещата не е била само между него, Йожи и Релето. Източниците твърдят, че техен близък човек, на когото са имали доверие, ги е привикал на тази мистериозна среща. Те са си мислели, че ще правят някакъв удар, може би отново отвличане с цел откуп, в което все пак са специалисти. Впоследствие обаче нещата са се оказали различни, смятат близки до Поли Културиста. Близките на кримката от ъндърграунда споделят, че са притеснени, че Поли, Йожи и Релето са ликвидирани още в деня на изчезването им.

Данчо - релето маха на фотографите

Четвъртият мистериозен човек, който най-вероятно им е теглил куршума и на тримата, ги е накарал да си оставят телефоните и да зарежат колите си. След това ги е взел с личен автомобил, смятат близките на Поли.

Различни са версиите за техния потенциален душманин - от член на бандата, който е останал в сянка от разследването, през неразкрит бос и близки на пленени до поръчител на убийство. Запознати припомнят, че подсъдимият като член на групата за отвличания Кирил Кирилов-Киро Шкафа беше гръмнат, докато течеше процесът на първа инстанция. Сега се подозира, че неговият душманин може да е решил да ликвидира цялата банда. Това смятат разследващите, но близките на Културиста са категорични, че няма как да е той, защото Поли не би му се доверил и да се види с него. Те смятат, че най-вероятно е някой от "Наглите", който е минал между капките по време на разследването.

Йожи се опитва да се скрие с вестник по време на делото срещу "Наглите"

Мистерията с изчезването на кримките от бандата на "Наглите" започва, когато близките на Йожи и на Релето подават сигнал в полицията, че не са ги виждали вече над два дни. Те споделят, че не си вдигат телефоните, а това е изключително нетипично за тях. Сигналите за изчезването на Йожи и Релето са пуснати през един ден разлика. Тогава ченгетата започват да се притесняват, че кроят ново отвличане или са ликвидирани. Пускат ги за издирване. Впоследствие се оказва, че Поли Културиста също е в неизвестност.

Столичната полиция веднага се задейства. Открити са техни вещи - изоставените им телефони в колите. Има няколко версии за изчезването на бандитите. Или са ликвидирани, или са се покрили някъде, където не искат да бъдат обезпокоявани, защото кроят нещо. Но това не би било особено разумно, защото вече цялата държава знае, че ако не са убити, то може да кроят поредното отвличане или друго тежко престъпление. Това не би било в тяхна полза и затова близките на Поли са притеснени, че може да са убити.

Бандата на "Наглите" беше разбита в края на 2009 г. За множеството похищенията по 18 г. затвор получават Релето, Йожи и Поли Културиста, а на 10 г. решетки бе осъден Любомир Димитров - Любо Гребеца, който отчасти съдействаше на Темида. Четирима, сочени за членове на бандата, бяха оправдани да са отвличали бизнесмени за крупни суми. Това са Цветозар Славчев, братята Митко и Радослав Лебешковски и Павел Петков-Пелтека.

Двама от бандата така и не дочакват възмездие. Кирил Кирилов-Шкафа е разстрелян малко преди присъдата на първа инстанция. Соченият като член на "Наглите" Иван Пайнавелов-Сапата е убит преди процеса. За смъртта на Сапата и за убийството на Юлиян Лефтеров - Кунгфуто Любо Гребеца е осъден на доживот зад решетките. Решаваща роля по делото имат показанията именно на Данчо Релето, който застава срещу Гребеца, с когото навремето са били изключително близки и са действали заедно. Релето обаче си е бил по-близък със Сапата и с Кунгфуто и именно това го кара да свидетелства. Също така и изглежда добре в очите на Темида.

В момента полицията неспирно издирва Релето, Йожи и Културиста, но следа от тях няма. Нашите източници в редиците на МВР са почти убедени, че кримитриото вече не е между живите.

