Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливен

Горящо незаконно сметище е причината за пожара в гората над сливенския квартал "Комлука". Според версията на хора, живеещи непосредствено до запаленото сметище, деца са запалили огъня. По случая се води разследване.

Пожарът е тръгнал в обедните часове и бързо е обхванал сухите треви и храсти и се е прехвърлил в боровата гора и е тръгнал нагоре към местността "Св. Георги". Пет автомобила на пожарната, горски служители и доброволци се включиха в гасенето, пише БНТ.

Огънят не достигна къщите на хората. Няма пострадали. Пожарът вече е локализиран Тази нощ огнището ще се наблюдава, за да не се разпали отново.