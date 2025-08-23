Екшън в Лозенец - след гонка хванаха бус с 24 мигранти, шофьорът скочил в движение и избягал (Обновена, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След гонка по улиците на бургаското село Лозенец полицията залови бус, претъпкан с мигранти. В превозното средство пътували 24-ма чужденци, които се представили за афганистанци, съобщиха от ОД МВР Бургас.

Шофьорът успял да избяга, пускайки колата на собствен ход. Тя продължила и блъснала две паркирани коли.

Всичко започнало когато на ул. "Странджа" Гранична полиция опитала да спре бус с русенска регистрация, който се движел прекалено бавно и изглеждал подозрително. В този момент шофьорът натиснал газта из тесните улички на претъпкания курорт. Като по чудо няма пострадали хора.

Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигрантите, някой били дехидратирани. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП - Караагач, служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.