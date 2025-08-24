ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нигерийските сили са убили най-малко 35 джихадисти...

Локализиран е пожарът в Рупите

Локализиран е пожарът в Рупите. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да наблюдават да не се възобнови, предаде БНР.

Огънят пламна вчера близо до античния град Хераклея Синтика. Горяха сухи треви и храсти, а вятърът разнесе огъня към археологическия обект.

Заради силния вятър и сухото време на територията на община Петрич през последните два дни са възникнали четири пожара, а най-вероятната причина е човешка небрежност. Нанесени са щети на земеделска продукция и трайни насаждения.

Аварийни екипи дежуриха и на терен близо до сливенския квартал "Комлука". Там след запалване на незаконно сметище пожар обхвана гората над квартала.

