Интензивен е трафикът на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина

Движението е интензивно на вход за леки автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт с Турция - Kапитан Андреево, както и на Kалотина на границата със Сърбия на вход и изход за леки автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция".

На границата с Гърция от страна на съседката ни по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, съобщава БТА.

Пътят до Ксанти ще бъде затворен за всички превозни средства от понеделник, 25 август, до 13 септември 2025 г. поради извършване на паважни работи. Пътят ще работи нормално само в неделя и всеки ден от 19 до 7 ч сутринта, съобщават още от Гранична полиция.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

На границата с Румъния на 22 август от 10 ч фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и затова е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове. Възстановено е движението през ГКПП Станке Лисичково в двете посоки на границата със Северна Македония. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Часове отнема преминаването на границата с Турция. В края на лятото трафикът е в посока към Западна Европа, съобщи Нова тв.

„Основна част от пътникопотока са от така наречената категория - гастарбайтери, пътуващи от Турция към Западна Европа. Създадена е необходимата организация за бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция" сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси", обясни Мариан Куртов, заместник-началник ГКПП Капитан Андреево пред Нова телевизия.

По думите му работят всички трасета – 9 плюс 1 за автобуси.

„Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час", обясни Куртов.

Целият този трафик се отправя към Калотина, където задръстванията изглеждат по същия начин. Очаква се пикът да е другата седмица.