Днес е поклонението пред изтъкнатия музикант проф. Венцеслав Николов

Поклонението пред проф. Венцеслав Николов ще е днес, 24 август, от 13,30 ч в храма „Св. Седмочисленици“ в град София, съобщиха близки на изтъкнатия български виолончелист, педагог и писател.

Във фоайето на арт център „Сити марк“, където музикантът изнасяше своите концерти през последните години, е отворена паметна книга. Желаещите могат да посетят центъра на 25, 26 и 27 август от 10 до 14 ч, за да напишат своите думи за професора, съобщава БТА.

Проф. Венцеслав Николов e роден в Русе през 1943 г. Първите си концерти изнася 14-годишен, на 23 години е дебютът му със Софийската филхармония в премиерното за България изпълнение на Концерт номер 1 от Шостакович под палката на Добрин Петков. Развива интензивна концертна дейност - солист е на симфонични оркестри, изнася камерни концерти, концертни турнета из цяла Европа, Северна и Централна Америка.

Освен виолончелист и диригент, той е професор по камерна музика в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", педагог, писател белетрист, ерудит. Репертоарът му обхваща над 400 произведения от класиката до съвременността - от виолончелови концерти до виртуозни миниатюри. Множество съвременни композитори са му посветили свои творби. Създател е на лятната академия на остров Фьор в Северно море, води курсове и семинари в Баден-Баден, в Швейцария, Италия, САЩ, както и майсторски класове в България. Автор е на над десет книги.