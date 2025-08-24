Антон Златанов: Лятото е пиков сезон за мигрантите, но тази година са 10 пъти по-малко от 2023-а

Когато преминаването на България е лесно - цената е ниска, когато е трудно е висока. През 2023-а беше 700-1000 евро на мигрант, сега е от 8 до 20 хил. на мигрант, казва шефът на Гранична полиция

Всяка година лятото и есента са пикови сезони за нелегалната миграция - времето ги улеснява. Подготвени сме за този ситуация, заяви за БНТ главен комисар Антон Златанов, шеф на Гранична полиция.

Според него в сравнение с най-натоварената досега 2023-а има голям спад и в опитите, и в задържаните нелегално прекосили границата ни.

"За първите 8 месеца а 2023 г. са предотвратени 115 000 опита за нелегално преминаване, за 8-те месеца на тази година са 9700. Успяваме да задържим почти всички нелегално преминали границата. Съумяваме да направим втори филтър, за да не отиват към Европа.

Спадът на общия брой мигранти се дължи на по-добрата охрана, по-доброто ни оборудване, по-добрите ни отношения със съседните служби. А не на последно място и каналджиите получават заслуженото от службите ни. Неутрализирани са 15 големи престъпни мрежи. Образувани са бързи производства и съответно присъди, така и те изпитват недостиг на работна ръка - шофьори например.

Това повиши цената. Когато преминаването на България е лесно - цената е ниска, когато е трудно е висока. През 2023-а беше 700-1000 евро на мигрант, сега е от 8 до 20 хил. на мигрант", обясни главен комисар Златанов.

По думите му на първите места са сирийци и афганистанци. В страните им няма в момента военни действия, но много от тях са отдавна в Турция и каналите за Европа ги поемат.

"Има и икономически мигранти - те са от Мароко и Египет. Летят безвизово до Истанбул - оттам през Гърция или България за Европа.

За охрана на границата ни помага Българската армия - дава смесени наряди с Гранична полиция. Имаме помощ и от "Фронтекс", както и от т.нар. "Операция солидарност".

110 км от границата ни е с ограда, но без видеонаблюдение - работи са по техническото обезпечаване обезпечаване, проектът е за 4 г., надявам са да го завършим за 2. До края на тази година се надявам да имаме готови 50 км", допълни главен комисар Антон Златанов.