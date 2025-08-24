Почина мъжът, ударен от паднал клон в Пловдив

Колко хора трябва да си отидат, за да бъдат взети мерки, негодуват граждани
78–годишният мъж, върху когото се стовари клон вчера сутринта на булевард "Марица – север" е починал. Той беше ударен в главата, докато стои на пейка на алеята.
"С дълбока скръб научихме, че снощи в болницата е починал 78-годишният мъж, пострадал при инцидента с паднал клон. Изказваме искрени съболезнования на неговите близки в този тежък момент", казаха от община Пловдив.
И допълват, че по данни на район „Северен" за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района.
"Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации", се казва в съобщението.
"Колко хора трябва да си отидат, за да се вземат мерки", негодуват пловдивчани. И допълват, че опасните дървета в града не са едно и две.