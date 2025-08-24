Почина мъжът, ударен от паднал клон в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колко хора трябва да си отидат, за да бъдат взети мерки, негодуват граждани

78–годишният мъж, върху когото се стовари клон вчера сутринта на булевард "Марица – север" е починал. Той беше ударен в главата, докато стои на пейка на алеята.

"С дълбока скръб научихме, че снощи в болницата е починал 78-годишният мъж, пострадал при инцидента с паднал клон. Изказваме искрени съболезнования на неговите близки в този тежък момент", казаха от община Пловдив.

И допълват, че по данни на район „Северен" за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района.

"Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации", се казва в съобщението.

"Колко хора трябва да си отидат, за да се вземат мерки", негодуват пловдивчани. И допълват, че опасните дървета в града не са едно и две.