Почина мъжът, ударен от паднал клон в Пловдив

Големият клон падна вчера, докато мъжът е стоял на пейката.

Колко хора трябва да си отидат, за да бъдат взети мерки, негодуват граждани

78–годишният мъж, върху когото се стовари клон вчера сутринта на булевард "Марица – север" е починал. Той беше ударен в главата, докато стои на пейка на алеята.

"С дълбока скръб научихме, че снощи в болницата е починал 78-годишният мъж, пострадал при инцидента с паднал клон. Изказваме искрени съболезнования на неговите близки в този тежък момент", казаха от община Пловдив.

И допълват, че по данни на район „Северен" за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района.

"Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации", се казва в съобщението.

"Колко хора трябва да си отидат, за да се вземат мерки", негодуват пловдивчани. И допълват, че опасните дървета в града не са едно и две.

Големият клон падна вчера, докато мъжът е стоял на пейката.

