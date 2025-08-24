Борисов: МВР и ДАНС колко месеци са без титуляри, Радев поне да каже какво мисли да прави

„За една служба е много важно да има титулярен ръководител. МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител. ДАНС ... Така че се надявам следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави. Не можем да гадаем". Това заяви пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, запитан дали очаква президентът да одобри главният секретар и шефа на ДАНС, предаде Нова.

Запитан за новия политически сезон и дали сред приоритетите на парламента ще е изборът на членове на Антикорупционната комисия, Борисов каза: „Това ще го реши парламентът. Процедурите вървят. Важна ни е, защото е вкарана в ПВУ. Тези няколко милиарда е изключително важно да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата си са".

„Парламентът ще избере Комисията за противодействие на корупцията. Процедурите засега вървят нормално. Тя е важна, защото и „вкарана" в Плана за възстановяване и устойчивост. По тази причина е „обвързана" с няколко милиарда евро, които е изключително важно да влязат в бюджета на държавата. Кметът на Добрич иска индустриална зона. Тя ще стане. Чакам Томислав Дончев да ми даде отговор следващата или по-следващата седмица. Кметовете в страната си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време и с право настояват – в средата на мандата си са, трябват им резултати, ако искат хората да ги преизберат", добави Борисов.

„Безводието е проблем и на България, и на Европа. Имаше години, в които се съсипаха проекти за ВиК сектора. Ако чукнете в Гугъл, може да се види колко пъти през годините са давани пари за това. Действително климатичните промени са факт. Затова е много важно законодателството да позволява каптиране, сондажи, изграждане на довеждащи водопроводи, развиване на напояването. Затова с дружни усилия, виждайки заплахата от безводието, се надявам правителството и Парламентът да направят каквото е необходимо.

Борисов беше в Добрич заедно с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов – Гонзо, за да направят символична първа копка за стартиране на изпълнение на проект за изграждане на осветление на стадион „Дружба". „Тук сме заради феновете, заради които се играе футбол. Най-потискащото за един футболист са празните стадиони. Преживяхме го през Ковид епидемията. Гонзо знае, че публиката е 12-ият играч. Тя е много важна за всеки местен отбор", добави Борисов.