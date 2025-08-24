Задържаха край Приморско шофьора, зарязал бус с 24 мигранти в Лозенец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Той е грузинец на 21 г., придвижвал се с такси

Шофьорът, зарязал бус с 24 нелегални мигранти след преследване в Лозенец, е задържан. Той е грузинец на 21 г.

Новината съобщи директорът на ГД "Гранична полиция" Антон Златанов.

Задържаният се е придвижвал с такси. Арестуван е на КПП Караагач. Там в събота бе задържан друг грузинец, който шофирал пилотен автомобил.

"Увереността ми, че бързо ще успеем да задържим избягалия водач на буса, който превозваше 24 афганистанци в района на бургаския курорт Лозенец, се потвърди от перфектните действия на колегите от Гранична полиция и от Национална полиция - същият току-що беше задържан при организираната от нас блокада в района, опитвайки да се укрие в такси. Както предполагахме - грузински гражданин на 21 години", написа Златанов на страницата си във фейсбук.