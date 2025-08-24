ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Губернаторът на Курска област: Украинската атака с...

Пожар гори край село Сенокос, търсят се доброволци

Пожарна Снимка: Архив

Пожар е избухнал в района на симитлийското село Сенокос, съобщиха от пресцентъра на Община Симитли. Тази сутрин пламъци са обхванали труднодостъпна местност Негован, което затруднява гасенето. Огънят се развива в терен, където техниката достига трудно, съобщава БТА.

Община Симитли набира доброволци, които да помогнат на противопожарните екипи. Всички желаещи могат да се включат – екипите очакват доброволците при мандрата в селото, за да бъдат организирани за действията. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов координира с екипите работата по овладяване на огнената стихия и обезопасяване на района, информират още от Общината.

