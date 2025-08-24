ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха нов конкурс за и.д. шеф на СУ "Иван Вазов" в Сопот

24 часа Пловдив онлайн

1408
СУ "Иван Вазов" в Сопот.

Документи се подават от 25 август до 2 септември

Регионалното управление на образованието обяви нов конкурс за временно изпълняващ длъжността директор на Средно училище „Иван Вазов" в Сопот. 

Желаещите да оглавят учебното заведение трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават диплома за висше образование.

Документи се подават от 25 август до 2 септември в сградата на Регионално управление на образованието в Пловдив на ул. „Цариброд" № 1, етаж 2, стая 22, всеки ден от 9 до 17,30 часа. 

Към момента Ралица Донинска ръководи средното училище в Сопот.

СУ "Иван Вазов" в Сопот.

