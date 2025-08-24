В Бургас почитат паметта на двамата полицаи, прегазени от каналджията Омар

В Бургас ще бъде почетена паметта на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, загинали при опит да спрат автобус с мигранти на 28 август 2022 г., съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Паметното събитие по повод третата годишнина от трагичния инцидент ще се състои на 28 август, от 11 ч край мемориалния паметник на полицаите до кръстовище "Трапезица" в Бургас.

Час по-рано – от 10, пред сградата на Областната дирекция на МВР – Бургас ще бъде официално открит Републикански турнир по полицейска стрелба с пистолет. В него ще участват служители на МВР и представители на други държавни институции. Турнирът е в памет на двамата загинали служители от Първо районно управление – Бургас.

На 28 август 2022 г. при опит да спрат автобус, превозващ 47 нелегални мигранти, Градев и Илиев загиват на място, след като автобусът се блъска в техния служебен автомобил на кръговото кръстовище "Трапезица". На лобното им място бе издигната паметната плоча, изцяло с дарения на полицейски служители.