Проф. Асен Балтов забъркан в поредната фалшива реклама: Моля не се подвеждайте

ПРОФ. АСЕН БАЛТОВ

Поредна фалшива реклама на лечебно средство забърка името на известен български лекар - става дума за видео, което се разпространява в социалните мрежи, в което уж говори проф. д-р Асен Балтов, един от най-добрите ортопед-травматолози у нас, ръководител на отделение на травматология в "Пирогов".

Вероятно този клип е генериран от изкуствен интелект с гласа и визията на проф. Балтов. В него "той говори" за "болката в долната част на гърба, която няма да изчезне сама" и апелира да се лекува поясъчната херния.

"За пореден път използват моето име (глас преправен чрез изкуствен интелект) за реклами на фалшиви продукти, които нямат никакви лечебни действия! Моля, не се подвеждайте! Никога не съм рекламирал или предписвал такива продукти", коментира проф. Балтов пред "24 часа".

За съжаление, 62-ма, изгледали клипа са го харесали и вероятно са се подвели.

