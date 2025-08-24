100 лв. плаща мъжът, трошил с кирка умишлено асфалт в пловдивски квартал

Изкопал дупката, за да може минаващите автомобили да намалят и да не вдигат прах

Глоба в размер на 100 лв. по Указа за борба с дребното хулиганство. ще плати мъжът, компрометирал умишлено пътната настилка на бул. "Александър Стамболийски" в пловдивския квартал "Кючук Париж".

На 21 август около 21 часа пловдивчанинът, който работел в близкия до булеварда обект за бързо хранене, взел кирка и започнал да разкопава асфалта. Направил го, тъй като според него настилката създавала затруднения в поддържането на чистотата в заведението. Той подавал сигнали до кметството на район "Южен", но мерки не били взети в очакван за него срок и затова решил сам да разрешава проблема.

Действията му били заснети от камери за видеонаблюдение и били изпратени до медиите. След като служители на реда ги видели, проверили настилката на булеварда и установили дупка. След това пловдивчанинът бил задържан. Пред полицията той си признал и казал, че е разкопал платното, за да може минаващите автомобили да се движат с по-ниска скорост и така да не запрашват района около работното му място.

„От Район "Южен" строго осъждаме подобни действия, с които не само умишлено се уврежда общинска собственост, но и се създават сериозни предпоставки за възникване на инциденти, застрашаващи здравето и живота на хората", каза за случая кметът на "Южен" Атанас Кунчев.

Той е съжалил за действията си и затова магистратите му наложили минималната глоба по УБДХ от 100 лв.