Опасват Търново с 500 камери срещу вандали

С 500 камери във Велико Търново и общината ще бъдат обхванати всички обществени пространства - кръстовища, пешеходни пътеки, паркове, детски и спортни площадки, училища, детски градини, исторически забележителности, музейни обекти и др.

Целта е да се пресекат вандалските прояви. Това оповести във фейсбук кметът Даниел Панов, след като преди дни новата детската площадка в междублоково пространство на улица „Ниш" осъмна изпочупена и омазана с боя. За конкретния случай е уведомено Районното управление на полицията. Част от боята е почистена.

"Процедурата за камерите вече е планирана във времето до края на 2025-а година, съгласувана е и с полицията. С оглед превантивната роля на видеонаблюдението, вярвам, че и държавата ще подкрепи усилията на местната власт в тази насока4", посочва Панов.

Чрез общинските камери само за няколко часа бе установен подпалвачът на гората над кв. „Чолаковци", както и извършителят на вандалската проява – заливането с боя на тротоара на улица „Независимост", припомнят от местната управа.