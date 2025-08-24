2.7% е безработицата във Велико Търново през юли, но 17 на сто в Златарица

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново през месец юли е 3,8%, при 5,29% за страната и 5,13% за област Велико Търново. През месец юли се наблюдава нарастване на нивото на безработица спрямо предходния месец на тази година с 0,3% и е без изменение спрямо същия месец на предходната година. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2,7%, община Елена 11,8% и община Златарица 17%, посочват от трудовата борса

Регистрираните безработни през месец юли в Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново са 1 490. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 299 безработни.

140 безработни са започнали работа през юли, наблюдава се намаляване на броят им в сравнение с предходния месец и спрямо същия месец на предходната година. Най-много са наетите в преработваща промишленост – 21,7%, хотелиерство – 15,2%, строителство – 10,9%, търговия – 10,8%, държавно управление – 8,7%, здравеопазване – 6,5%, образование и селско стопанство – по 6,5%

98 са работните места обявени на първичен пазар на труда през юли. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор образоване (28,6%), търговия (16,3%), преработваща промишленост (11,2%), хотелиерство и ресторантьорство (10,2%), държавно управление (7,1%), строителство (6,1%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: продавачи, персонал, зает в сферата на персоналните услуги, водачи на МПС и подвижни съоръжения, неквалифицирани работници в добивната и преработвателната промишленост, строителство и транспорт, чистачи и помощници и др.