“Дея” започва на пясъка без двамата иранци

Президентът Радев ще разгледа реставрираната втора статуя, открита на Хераклея Синтика

1172
Напълно реставрираната втора антична мраморна статуя от Хераклея Синтика Снимка: Велислав Николов

Президентът Румен Радев ще посети утре Националния археологически институт с музей към БАН, където ще разгледа временната експозиция „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите, която бе намерена след разкопки от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински през 2024 г. През последните месеци реставратори от НАИМ-БАН и скулптори от Националната художествена академия извършиха комплексен процес по укрепване, почистване и възстановяване на мраморния паметник, престоял в земята повече от 1600 години.

Президентът ще разгледа и временната експозиция „Блясъкът на елинистическото злато – повелителят на Сакар", която включва находки от тракийско погребение, разкрито в землището на село Капитан Петко войвода, община Тополовград, посочиха още от прессекретариата.

