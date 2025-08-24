Жители на пловдивското село Ситово протестират срещу безводието

Настояват за спешни мерки

Жителите на пловдивското село Ситово излязоха на протест срещу липсата на питейна вода. Проблемът е системен, но ескалира през миналата година и остава нерешен, казват от кметството.

„Има дни, в които сме изцяло без вода. Търпението ни се изчерпа. Не може да се продължава така, искаме спешни мерки", заявиха протестиращите. И са категорични, че ако не бъдат предприети адекватни мерки, ще организират нови и по-радикални протести.

Общинския съветник доктор Борислав Матеев, който също присъства на протеста заяви, че исканията на жителите на селото са справедливи и е поел ангажимент да съдейства за организиране на работна среща между ръководството на ВиК, областния управител проф. Христина Янчева и кмета на община „Родопи" Павел Михайлов.



