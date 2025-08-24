ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №2: Стига полицейщина! Вие с...

Жители на пловдивското село Ситово протестират срещу безводието

24 часа Пловдив онлайн

Настояват за спешни мерки

Жителите на пловдивското село Ситово излязоха на протест срещу липсата на питейна вода. Проблемът е системен, но ескалира през миналата година и остава нерешен, казват от кметството.

„Има дни, в които сме изцяло без вода. Търпението ни се изчерпа. Не може да се продължава така, искаме спешни мерки", заявиха протестиращите. И са категорични, че ако не бъдат предприети адекватни мерки, ще организират нови и по-радикални протести.

Общинския съветник доктор Борислав Матеев, който също присъства на протеста заяви, че исканията на жителите на селото са справедливи и е поел ангажимент да съдейства за организиране на работна среща между ръководството на ВиК, областния управител проф. Христина Янчева и кмета на община „Родопи" Павел Михайлов.

