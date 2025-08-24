Работната заплата в област Добрич е по-висока в обществения сектор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Средната брутна месечна работна заплата в област Добрич за месец април 2025 г. е 1881 лв., за май - 2000 лв. и за юни - 1977 лева, съобщават от отдел „Статистически изследвания – Добрич".

През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна заплата за областта e 1953 лв. при 2572 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 2381 лв., а в частния - 1766 лева. За периода средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 8.8% в сравнение със същия период на 2024 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2025 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 6432 лв.; „Държавно управление" - 2815 лв.; „Образование" - 2735 лв.; „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщениия" - 2196 лв.; „Хуманно здравеопазване и социална работа" - 2193 лв.; „Преработваща промишленост" - 2048 лв., „Хотелиерство и ресторантьорство" - 1972 лева.

Строителството в областта попада сред нископлатените отрасли, средната заплата е 1594 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Добрич е на 18-о място по показателя средна работна заплата.