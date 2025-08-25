“Промяната” и ДБ: нито кеф, нито кандидат за президент, засега

Със стиснати зъби и дежурното "ще го обсъдим в парламентарната група" двете формации отбиват въпросите за раздор помежду им

Няма да разцепим коалицията за кефа на Борисов и Пеевски, отсече това лято съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Но видимо и в самата коалиция кеф отдавна няма, а само съжителство, често неловко.

То бе стъжнено от корупционния скандал в София, покрай който наяве излязоха отношенията вътре - ДБ изискаха от по-неумелите в политиката партньори да вземат да си оправят кадровия подбор, да продължат оставките и рокадите. Не се чу такива да са последвали. Ненадейно обаче Благомир Коцев бе арестуван и коалицията показа единство на протестите в негова защита.

Акцията срещу кмета на Варна видимо мобилизира и лидери, и електорат в период, когато този политически проект бе започнал да изглежда клет. Предваканционните потести срещу КПК и правосъдната система показаха, че някаква енергия е останала. Те вероятно ще се подновят наесен и ще презаредят политическите батерии на ПП-ДБ.

Докато в “Демократична България” нещата са по-ясни, установени от години, а и процесът по смяната на ръководствата мина рутинно, то след оттеглянето на Кирил Петков и предстоящия избор на нов (съ)председател в ПП това не е така.

Публична тайна са разногласията в партията, групирането на лагери

и, да го наречем, политическият инат на едноличния в момента водач Асен Василев. Той вече открито разменя остри реплики с хората на градската десница.

Последно го направи с кмета Васил Терзиев, след като столична съветничка от ПП бламира доклада му за търсене на нова обслужваща банка на София. След скандала Общинска банка сама се оттегли и сега спешно се търси нова, вместо да се извърви цялата процедура със съответната подготовка. А по пътя от отбора изпадна и зам.-кметът по финансите Иван Василев.

“Кметът на София сам избира екипа си. От ПП не сме номинирали хора за управлението там”, изказа се Асен Василев. По-рано не бе словоохотлив за арестувания зам.-кмет от квотата на ПП Никола Барбутов, обвинен в опит за корупционен натиск върху районните кметове на “Люлин” и “Младост”.

Пропукването на столичния политически терен

стана още по-явно с решението на съветниците от “Да, България” да заработят тясно с колегите си от “Синя България” начело с Вили Лилков, загърбвайки тези от ПП.

Но докато в София представителите на управляващата коалиция (която реално не управлява поради липсата на контрол над СОС) почти никога не са заставали заедно пред камерите, то

поне в парламента ПП-ДБ спазваше протокола. Но вече и там те провеждат задочни диалози

Като например репликата на Асен Василев към ДБ, че позицията им за закриване на антикорупционната комисия е “малко неразбираема”.

Пак през медиите последва отговор от съпредседателя на “Да, България” Божидар Божанов: “Експертите го разглеждат, изпратихме го на колегите от ПП, преди да го публикуваме, надяваме да се запознаят с него в подробности, мотивите са много ясни”. Очевидно диалог няма.

Със стиснати зъби и дежурното “ще го обсъдим в парламентарната група” двете формации отбиват въпросите за раздор помежду им. Имаме

общи цели, но различни виждания

как да стигнем до тях, повтарят двете страни в това съжителство през последните 2 години.

А различните подходи се оказаха много - от това, че само ДБ се включиха в разговорите за съставяне на управляващо мнозинство с ГЕРБ, БСП и ИТН миналата година, през фокуса в сектор “Сигурност” на ген. Атанас Атанасов, който не среща голям ентусиазъм у партньорите, до спорове за внасянето на вот на недоверие.

Месеци наред на ДБ се налагаше да обясняват как ще пазят стабилността по време на подготовката за еврото, докато Кирил Петков обяви, че ще внася недоверие към кабинета “Желязков” още на 8 юли. Накрая бе свикан Национален съвет на ПП, който все пак реши да се чака до септември и измисли 3 потеницални теми за вот на недоверие. Адресира ги към ДБ отново през медиите. Впрочем ръководителите на “Промяната” си говорили на въпросната сбирка и за отношенията с партньорите и опита им да ги натискат по различни теми.

Каквото и да са си казали, е ясно, че това безрадостно вече съжителство ще продължи, освен ако някой по-мощен от досегашните скандали не го взриви преждевременно. Ще го пазят поне до президентските избори, защото само в тандем биха могли да издигнат забележим кандидат.

Изборът му обаче сам по себе си вещае ново вътрешно напрежение. Изначалната идея на партиите в ДБ е за предварителен вот като този, след който Петър Стоянов спечели през 1996 г. Освен че това не се харесва особено на ПП, допълнители емоции се вихрят около изреченото на глас предложение от Иван Костов да се търси общ кандидат с ГЕРБ. Засега всички го определят като невъзможно.

Ексцентрични политически запалянковци пък видяха самия Иван Костов като кандидат за президент. Наистина

ПП-ДБ трябва да намерят някой, който е образ и подобие на Командира, но без минало, което така да разединява.

Политически кандидат, а не издигнат от инициативен комитет; разбирателство между партийните лидери, а при липса - предварителни избори. И най-важното - да е антипод на Румен Радев. Това са 3-те предписания, които Костов им даде на нарочно организираната дискусия. Екатерина Михайлова, Иван Костов и Светослав Малинов бяха сред менторите в дискусията за общ кандидат президент на ПП-ДБ. Снимка: Николай Литов

Предполага се, че повече при избора ще тежи думата на ДБ. “Промяната” има по-големият електорален принос, но постоянните скандали и полифония там по естествен път отреждат водещата роля на ветераните от ДБ. Вероятно затова още отсега летят напосоки разни имена на потенциялни кандидати, свързани именно с тях - лидерът на ДСБ Атанас Атанасов, евродепутатът Радан Кънев, бившият му колега Светослав Малинов, Екатерина Михайлова и пр. от графата “обичайните заподозрени” с този профил. В публичното постранство се завъртя и идеята за писателя Захари Карабашлиев, свързан с градската десница.

Винаги като успешен кандидат се сочи и Веселин Методиев, но той се дистанцира от политиката през последните години. Впрочем историкът и бивш просветен министър наскоро напомни за тежките междуличностни разпри, последвали вота през 1995 г. - дори съпартийци не си говорели в парламента. Докато “сега ПП-ДБ са в прекрасни отношения”, окуражи ги той.

Подалият оставка заради корупционния скандал в София Кирил Петков можел също да е кандидат. Поне така твърди бившият депутат от групата Настимир Ананиев. Още през април пък лидерът на ДСБ Атанас Атанасов “номинира” акад. Николай Денков. Дори вкараният в списъка с русофоби от ЕС бивш военен министър Тодор Тагарев се върти в някаква хипотетична листа. Нестандарно други подхвърлят името на кмета Васил Терзиев.

Малко по-обосновано звучи, че за президент бил сондиран кметът на район “Средец” в столицата Трайчо Трайков. Той се харесва и извън тесния кръг сподвижници на ПП и ДБ, умее да открива прагматично пресечните точки между партньорите, когато на самите тях фокусът им бяга, а и имаше водеща роля за махането на Паметника на Съветската армия от центъра на София. В интервю за “24 часа” миналия месец Трайков посочи, че формулата трябва да бъде широка, обща дясна кандидатура, а предварителният вот да не е заключен само до партийния актив. Той веднъж вече игра за “Дондуков” 2 - както кандидатура на “Реформаторския блок”. Бе и министър в коалиционния кабинет на Бойко Борисов с РБ, т.е. хипотетично няма да е неприемлив за ГЕРБ.

“Колегите от ПП-ДБ със сигурност си дават сметка, че без ГЕРБ не може да се случи да имат президент”,

коментира преди време Бойко Борисов. Социолози също са категорични, че битката би била на евро-атлантически кандидат срещу популистки и проруски. И че само обединение на силите може да наклони везните, защото нещата са на кантар, а ако минаването към еврото не мине гладко, нищо чудно и в България да спечелят популисти.

Но ако ПП-ДБ изначално играят с ГЕРБ, губят идентичност и морални аргументи. Логиката сочи всички про-ЕС сили да застанат зад кандидата с профил “анти-Радев” на втория тур. Тогава пък не се знае единни ли ще бъдат в подобен избор “Промяната” с ДБ. Но най-любопитното е каква роля ще избере за президентския вот “ДПС-Ново начало” и дали няма да разбърка играта на всички.