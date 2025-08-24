Борисов чака президента до седмица да задвижи избора за шефове на ДАНС и МВР (Обзор)

Лидерът на ГЕРБ похвали премиера Желязков, че пусна ген. Тонев да е пак начело на НСО

Отпушване на назначенията в службите - на главен секретар на МВР и на шеф на ДАНС, да има с началото на новия парламентарен сезон от 1 септември. Това очакване изрази лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като кабинетът вече одобри предложената от президента кандидатура на ген. Емил Тонев за шеф на НСО и той беше назначен.

Премиерът Росен Желязков показа институционалност при преназначаването на шефа на НСО. За една служба е много важно да има титулярен ръководител. Колко месеца МВР и ДАНС са без такъв, посланиците - също (не са избрани - б.р.). Надявам се следващата седмица президентът да каже какво мисли да прави, защото ние не може да гадаем, заяви от Добрич в неделя Борисов. Преди седмица президентът Румен Радев също изрази очакване процедурата да приключи до края на август.

Повече от година МВР е с и.д. главен секретар. Официално последно на поста бе Живко Коцев, който подаде оставка в началото на април 2024 г. заради скандала в митниците. След това го заместваше Димитър Кангалджиев, който пък излезе в дълъг болничен миналия септември. Сега и.ф. е Мирослав Рашков. По непотвърдена информация именно той е предложен за титуляр.

Още на 1 юли правителството е изпратило и име за шеф на ДАНС. През пролетта Пламен Тончев изненадващо стана шеф на комисията по досиетата и постът му се оваканти. Сега временно ДАНС се ръководи от заместника му Деньо Денев.

От месеци правителството и Радев взаимно се нападат за назначенията в службите, а президентът блокира всички внесени имена. Премиерът Росен Желязков пръв подаде ръка за “примирие”, след като в сряда МС одобри предложението на Радев за ген. Тонев. Премиерът обясни решението като изпълнение на ангажимент, “за да не нарушава баланса между институциите”.

И макар Желязков да бе категоричен, че няма да предлага законодателни промени по темата, намекна, че парламентът може да го направи - като се произнесе дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри и превръщането на временните в постоянни. Преди това пък поиска Народното събрание да внесе “баланс” между институциите по повод назначенията. Ако няма промени в конституцията, това може да стане или чрез махане на ролята на президента (в момента ги назначава с указ), или чрез поставяне на конкретни срокове за назначаването, каквито сега няма.

Със старта на есенната си сесия депутатите трябва да задвижат и избора на членове на антикорупционната комисия. Запитан дали това ще е след приоритетите тази есен, Борисов каза: Това ще го реши парламентът. Процедурите вървят. Важна ни е, защото е вкарана в Плана за възстановяване и устойчивост. Тези няколко милиарда е изключително важно да влязат в бюджета на държавата.

