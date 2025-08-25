Армията си търси сапьори и автоматчици, но и готвачи и пожарникар

230 са вакантните места в Сухопътните войски, най-много се търсят за бригадата в Карлово. В авиацията хора трябват за базите в Граф Игнатиево, Крумово и Стара Загора

Подбират ги не само с изпит по физическа подготовка, но и с тест по обща култура

230 души за Сухопътните войски търси Министерството на отбраната. Вакантни места са обявени и във Военновъздушните сили - трябват 50 човека. Конкурси има и за гвардейци, за спецсилите и за военните оркестри на сухопътните и морските сили.

Най-много свободни позиции са обявени за шофьори на различни длъжности, механици и оператори. Търсят се и автоматчици (войниците, които работят с автомати), гранатометчици (които стрелят с гранати), мерачи на картечница, стрелци, пожарникар, сапьори и оператори за работа с противотанкови ракети и в съставите, които обслужват самоходните гаубици. Но и в двата състава на въоръжените сили се нуждаят и от готвачи.

Доскоро сухопътната войска бе едно от звената в армията с най-голям дефицит, но в края на юли военният министър Атанас Запрянов се похвали, че всички конкурси за военнослужещи в приоритетните части са били успешни. Очакванията на МО са успешно да се запълнят празните места и в другите формирования с по-ниска готовност като танкисти, артилеристи и др.

За да привлече повече желаещи, военното министерство вдигна заплатите в армията с 30% от 1 януари тази година. Така

най-ниската заплата там стана 2296 лв.

Според анализ на МО това е повишило интереса към военната професия от 3 до 5 пъти. Догодина се очаква да нарасне и още - до 2572 лв. Това е така, защото според Закона за отбраната базата на заплатата на най-ниската длъжност на военнослужещите се определя чрез средната работна заплата за предходната година. А според данни на НСИ тази година е достигнала именно до 2572 лв., което ще доведе до 5,3% увеличение.

Сухопътните войски са основният вид въоръжени сили в страната. Именно те помагат в опазването на границата (когато това е нужно), на първа линия са и при наводнения или пожари.

Най-много хора в момента се търсят за бригадата в Карлово - 100, както и за Стара Загора - 69. В Ямбол са нужни 24-ма, в Асеновград - 22-ма. Най-малко свободни места има в Хасково и Плевен - съответно 10 и 5.

В авиацията пък хора трябват за базите в Граф Игнатиево, Крумово и Стара Загора.

Изискванията за всички кандидати са да имат поне средно образование, да са годни за военна служба и да не са уволнявани от такава досега, да не са осъждани, както и да нямат чуждо гражданство. Освен това

не трябва да са по-възрастни от 40 г.,

а тези, които са изпълнявали и преди военна служба - да не са на повече от 41 г. Минава се и през оценка на психологическата пригодност.

Конкурсите за армията включват задължителен изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура от 100 въпроса и събеседване. Бонус е владеенето на английски по стандарта на НАТО. Тестът за физическата подготовка за наземните войски е в 12 части, сред които бягане на 100 м, 1,3 и 5-километров крос, повдигане на 24 кг сандък, както и плуване в 2 стила на 100 м. За жените критериите са олекотени -

отпада вдигането на сандък и 5 км крос

Тези, които искат да се присъединят към ВВС, пък трябва да покрият норматив за коремни преси и лицеви опори в минута. Изпълняват и упражнения за скорост- 1 км крос и 10 совалки.

В момента текат и конкурси за 100 гвардейци и за военни за спецсилите- 60 сапьори, химици и оператори на дронове. В началото на годината най-голям недокомплект имаше именно при гвардейците - 63%, докато при сухопътните бе 30%.

При новия конкурс изискванията за ръста на гвардейците са завишени - между 175 и 185 см, и да не са с наднормено тегло. Преди няколко години, когато нямаше желаещи, се приемаха и 172 см високи. Обаче

не може да имат видими белези и татуировки

От 2300 лв. тръгва основната заплата на гвардейците. Получават и до 40% отгоре за продължителна служба. За караул пред президентството се полагат по 50 лв., а за всяко участие в представителни и официални церемонии, протоколни мероприятия и военни ритуали - по 80 лв. Отделно имат по 300 лв. ваучери за храна.

Наскоро единични места бяха обявени и във военните духови оркестри в София, Карлово и Стара Загора - за кларинет, саксофон, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инстументи, бас флигорна или баритон. Военноморският оркестър във Варна пък си търси 4-ма за кларинет, алт саксофон, флейта или тромпет.