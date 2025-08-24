Националният консултант по анестезиология отива при майката и сина, пометени от АТВ в Слънчев бряг

Националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов се заема със случая на Христина и сина ѝ Мартин, които бяха блъснати от АТВ в Слънчев бряг. Това съобщи в профила си във Фейсбук Николай Попов - бащата на Сияна, загинала при катастрофа, .

"За огромно съжаление, няма никаква промяна в състоянието на Марти и Христина. И двамата продължават да са между живота и смъртта. Добрата новина е, че успяхме да ангажираме със случая националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който се отзова веднага и още днес ще бъде в Бургас. Сърдечно благодарим", пише Попов.

"Благодаря на директора на УМБАЛ Бургас проф. Гончев, д-р Антон Григоров и целия екип, който се грижи за пострадалите. Медиците от Бургас правят всичко, което им позволяват силите и техниката, с която разполагат", добавя бащата на Сияна.

По думите му на място, заедно с проф. Младенов, лекарите ще преценят дали е възможно преместване на Марти и Христина в София за продължаване на лечението им в УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

"Медицината е призвание и тези, които вършат работата си от сърце, заслужават адмирации и нашата подкрепа. Господ да помага на Марти и майка му", завършва поста си Николай Попов.