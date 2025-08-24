Грузински трафиканти, които едва не убиха 24 мигранти в Лозенец, взели по 4000 евро на човек (Обзор)

Курортисти палят свещи – огромна трагедия се размина по чудо 3 г. след смъртта на двама полицаи, прегазени в Бургас

По 4000 евро на човек са платили 24-имата нелегални мигранти от Афганистан, които бяха зарязани полузадушени в курортното селище Лозенец край Царево на 23 август вечерта.

Това разкри един от тях, който твърди, че е бивш военен от армията. Бежанците са били натъпкани в микробус от грузински трафиканти, които е трябвало да ги прекарат през България и да ги изведат в Западна Европа. Задържани са двама мъже от Грузия – първоначално шофьорът на пилотен автомобил, а след няколкочасово издирване и водачът на микробуса с мигрантите.

Екшънът започва малко след 19 ч в събота, когато екипи на ГД "Гранична полиция" локализират група нелегални мигранти, логистично подпомагани от грузински граждани. Пилотен автомобил се движи с известна преднина пред микробуса, за да проверява за гранични патрули по трасето, а мигрантите са натоварени в микробус, движещ се малко по-назад.

Граничните полицаи локализират групата и предприемат заградителни мероприятия. Пилотният автомобил е спрян на КПП при река Караагач, но бусът с мигрантите отбива към курортното село Лозенец, следван от граничен наряд. Там настъпва кулминацията на екшъна. Бусът прелетял по пешеходна пътека в центъра на курорта, където обичайно гъмжи от хора и като по чудо не предизвикал кървава баня.

Следван от граничарите, шофьорът скочил в движение и избягал, зарязвайки бежанците. Бусът ударил два паркирани автомобила и спрял. Веднага се затичали хора, на място първи се озовал полицай от Царево. Той отворил буса и оттам изпопадали мигрантите – полузадушени, повечето в безсъзнание, дехидратирани. Очевидци разказват, че гледката е била ужасяваща.

"Бусът дойде със силна скорост, спря, шофьорът скочи в движение, тръгна да бяга, полицаите спряха, колата се блъсна сама. Реагираха бързо момчетата, защото ако беше слязъл надолу, щеше да стане трагедия. Отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание. Направо бяха ужасна картинка, съдействаха всички хора наоколо - даваха водичка, храна. Кой какво можа", разказва очевидка.

Мигрантите са задържани, а по-късно отведени към бежанския център в Харманли.

Грузински трафиканти неуспешно се опитаха да транспортират нелегални мигранти с риск както за техния живот, така и на останалите хора в района на курорта, съобщи малко след инцидента директорът на ГД „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

"Всички тук сме от Афганистан и идваме от Турция. Чакахме дълго за това. Аз съм служил 10 години в афганистанската армия, казвам ви не ми беше лесно да взема такова решение. Дадохме на човек по 4000 хиляди на глава да ни вземе. Стояхме в гората четири дни докато ни вземат и шофьорът избяга. Българин беше и не го познаваме", разказва бившия военен, представил се като Салим. Казва още, че една част от сънародниците му пътуват за Италия, други - за Германия.

Екшънът, разтърсил курортния Лозенец, става точно три години след трагедията в Бургас, при която автобус с 47 нелегални мигранти, шофиран от сириеца Омар Аднан, премаза двама полицаи, опитали да спрат автобуса. На място загиват Атанас Градев и колегата му Йордан Илиев.

Въпреки последния случай в Лозенец по данни на Гранична полиция в сравнение с 2023 г. - най-тежката от мигрантски натиск година, към момента се отчита силен спад и в опитите за нелегално преминаване, и при задържаните във вътрешността. Ако за 8 месеца - от януари до август 2023 г. предотвратените опити за влизане в страната са били 115 000, то сега за същия период на тези година те са 9700 опита, сочат данните на МВР.

„Задържаме почти всички, успели по някакъв начин да влязат в страната, или които се опитват да излязат през сухопътните граници със Сърбия и Румъния", съобщи главен комисар Антон Златанов. Според него общият спад на мигрантския поток се дължи на по-сигурната охрана на границата, по-доброто техническо обезпечаване с видеонаблюдение, автомобили, както и на активното ни сътрудничество с полицейските служби на съседните държави.

Друг важен фактор е и засилената оперативна работа и дейността по разследване, така че трафикантите да не могат да функционират, допълни Антон Златанов и поясни, че само през миналата година съвместно с ГДБОП, ДАНС, под надзора на различни прокуратури, са неутрализирани 15 престъпни мрежи за трафик на мигранти и техните лидери вече са осъдени. Това обаче се отразило на цената на „услугата" и тя се повишила от 700 -1000 евро през 2023 г. до 8-20 хил. евро към момента, в зависимост от начина и условията на транспортиране, коментира Златанов.