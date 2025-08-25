Мистерия! Отвлечени или избягали със 160 кг кокаин? Как Наглите възкръснаха от миналото

През 2009 година братя Лебешковски лежаха дълго време в ареста, но ги оправдаха. Сега пуснаха тях и третия замесен в изчезването на пазачите на дрогата, с когото не се познават

Декември 2009 година. Братята Митко и Радослав Лебешковски са арестувани в операция “Наглите” и обвинени като помагачи за серията от отвличания. Единият лежи 8 месеца в предварителния арест, другият - 2 години. После бяха оправдани и осъдиха прокуратурата.

15 години по-късно - през март 2025 г., Лебешковски отново се озовават с белезници. Този път акцията няма име, но има много неизвестни. Обвинени са за същото - отвличане на двама мъже. Това са 62-годишният Божидар Марков и 45-годишният Ивайло Петров. За разлика от ареста по Наглите, сега братята Лебешковски са

освободени от съда още на третия ден,

и то с най-леките мерки за неотклонение - подписка и парична гаранция от 5 хил. лв. Вече нямат и забрана да напускат страната. Бандата на Наглите пускаше жертвите си, след като плащаха откупи. От Марков и Петров обаче няма следа. Според разследването те изчезват на 9 януари. Предполагаемата причина са 160 кг кокаин, складирани в Пловдив, които също са изчезнали. Те трябвало да го пазят. Това стана ясно на 22 март, когато полицията влезе в складове и офиси на фирмата “Некст Лоджистик” в Пловдив, свързана с голямата транспортна компания ПИМК. Тогава стана ясно, че собственикът на фирмата Илиян Филипов и управителят му Васил Боснешки воюват с бившия си съдружник Иван Петлешков, бивш полицай, а сега бизнесмен и политик в града под тепетата, на когото се приписва голяма власт. Боснешки дори беше задържан, но го пуснаха без обвинения. Самият той разказа във фейсбук, че е имало разрешение от съда да подслушват телефона му от ноември 2024 г., месец и половина преди изчезването на Божидар Марков и Ивайло Петров. СРС-то е спряно на 25 януари 2025 г. и не е дало резултат. В този срок изчезват Марков и Петров.

Изчезналият Ивайло Петров

Къде в тази история остават Митко и Радослав Лебешковски от София, още не е ясно. След като бяха арестувани през март и освободени 3 дни по-късно от съда, те не са разпитвани от разследващите. Тогава обявиха за издирване трети мъж по делото за отвличането - Димитър Вълканов от Бургас. Той се предаде преди две седмици и също беше освободен с парична гаранция. Според съда няма доказателства Вълканов и Лебешковски да са извършили отвличането, а по делото няма и тяхна връзка с дрогата от Пловдив, стана ясно на мерките за неотклонение на тримата. Според съда, докато изчезналите не се открият, става все по-малко вероятно Вълканов и Лебешковски да са извършили отвличане. Освен това братята и Вълканов не се познават.

В същото време изчезнаха безследно бившите затворници Йожи, Културиста и Релето от Наглите, а версии ги свързаха с този случай.

Изчезналите “пазачи на кокаина” Божидар Марков и Ивайло Петров са интересни хора

От 2020 г. Петров е управител на обявеното в несъстоятелност машиностроително предприятие “Ремотекс” в Раднево, което дълго време не плащаше заплати на работниците си заради дългове към банки. Предприятието осигуряваше ремонт на машините на държавните мини в региона. Фирмата, която е едноличен собственик на “Ремотекс”, е на гръцки гражданин. Съдружник е с българка, чиято фирма през 2020 г. получи милиони за представянето на България в Дубай на местното “Експо”.

Марков има автосервиз в София, но през октомври 2024 г. е издирван от полицията в Испания за наркотрафик, научи “24 часа”. Иначе в столицата са известни като автомонтьори.

Делото започва с разпит на Вера Лилова. Тя е приятелка на Ивайло Петров, но от месеци той има друго гадже - сервитьорката Славка, при която спи в деня преди изчезването. Въпреки това Вера Лилова подава сигнала, че е изчезнал. При претърсването в дома ѝ полицаите откриват 12 кг живак, но тя още не е обвинена за притежанието на опасния метал. За подобно престъпление преди години беше осъден покойният Кирил Рашков - Цар Киро.

За последен път Лилова видяла гаджето си на 9 януари в столичен хотел. Споделил, че има среща с Димитър Вълканов на околовръстното шосе в София, на паркинга на голям търговски център. Вера Лилова разказала на полицаите, че Ивайло и Димитър се познават, но приятелят ѝ се

усъмнил за срещата и ѝ поръчал да му звъни

през 15 минути и тя го правила. В последния разговор ѝ казал: “С колегата съм, да знаеш, че ще пътуваме в провинцията, не ми звъни. Като свърша, ще ти звънна”. Усъмнила се в думите му и го приела като скрит сигнал за опасност. После пак го набрала по мобилно приложение, но апаратът бил изключен.

По същия начин дъщерята на Божидар Марков се явила в СДВР и казала, че няма връзка с него от 9 януари. И той казал, че отива на среща на околовръстното. И неговият телефон бил изключен малко преди 21 ч. Освен показанията на двете жени има и разпити на свидетели, експертизи и данни на мобилни оператори. По дрехи, иззети от колата на Димитър Вълканов, имало кръв на изчезналия Ивайло Петров. Записи от камери пък показали как Божидар Марков се качва в колата на Димитър Вълканов на паркинга, близо час по-късно същото прави и Ивайло Петров.

Движението на автомобила е проследено до кръговото кръстовище на с. Герман. Там пътниците се прехвърлят в мерцедеса на братята Лебешковски, които ги откарали в база в с. Кривина, което е на 10 мин път с кола. Оттам следите им се губят. Бодигардът на Димитър Вълканов, Румен Чаушев разказал, че шефът му лично извозил двамата. Преди да започне работа за Вълканов Чаушев работил за Васил Боснешки, а преди това и за Иван Петлешков.

За разлика от братята Лебешковски Димитър Вълканов дал обяснения пред разследващите, които още повече

заплитат мистериозния случай

Той познавал Марков и Петров. Били в добри отношения. Божидар Марков бил автомонтьорът, на когото имал доверие. В края на м. г. например му се обадил късно, защото приятелката му катастрофирала леко в София. Трябвало да се прибере в Бургас при детето си, но бронята била откачена. Марков се отзовал, въпреки че преди дни бил размазал пръста си на машина. Докато закачал бронята, пак наранил пръста си и текнала кръв. Така обяснява следите по якето му, което било в колата и с което опитали да спрат кръвта. С другия изчезнал - Ивайло Петров, се познавал от Божидар. Той също бил майстор на коли. Давал му пари назаем, плащал му да боядисва апартамента му, сглобявал и мебели в дома му.

За срещата на паркинга на мола на околовръстното Димитър Вълканов твърди, че е помолен от Ивайло Петров. Преди това Божидар щял да му обясни за какво става въпрос. Така Марков дошъл пръв и попитал Вълканов дали има начин да да ги прекара нелегално в чужбина. Отговорил, че не може. Тогава Божидар Марков му казал, че с Ивайло имат резервен план. Поискал да го откарат до Герман, където ще го вземат негови приятели. Там го чакали двама едри и високи мъже, за които по-късно ще стане ясно, че са Митко и Радослав Лебешковски. Марков помолил да доведат и Ивайло Петров, който щял да отиде на паркинга на околовръстното по-късно. Там Петров заявил, че с Божидар трябва да се покрият за малко и че им прави голяма услуга. Обяснил, че едрите мъже, които са посрещнали и Божидар, са му приятели и ще чакат с тях, докато ги поемат други каналджии. Няколко дни по-късно получил видео съобщение от Ивайло Петров, от което станало ясно, че са в Гърция.

Адвокат Любомир Таков:

МВР и прокуратурата саботират делото, не искат да чуят версията на клиентите ми

Адвокат Любомир Таков

“За 5 месеца от задържането им три пъти сме искали Митко и Радослав Лебешковски да дадат обяснения, но прокуратурата не благоволява. Различните нормативни актове предвиждат различни срокове за съхранение на видеозаписи, телефонна комуникация и пр. МВР и прокуратурата пречат да направим доказателствени искания, които биха помогнали да се установи каква е съдбата на двете обявени за изчезнали лица, в това число и хипотезата дали те не са решили да започнат нов живот в съседна или по-далечна държава”, казва адвокат Любомир Таков, потърсен за коментар по мистериозното дело. Той защитава Митко и Радослав Лебешковски. Според него старото ръководство на Софийската градска прокуратура е решило да си прави пиар на гърба на печалната слава на Лебешковски като членове на бандата на Наглите. По думите на Таков, вместо да се задълбочи в престъпните връзки на Петров и Марков в чужбина и в сложните лични отношения с половинките им и други техни близки, наблюдаващият прокурор размивал фокуса на разследването. Например отказвала да върне на маловажен свидетел ловен билет с аргумент, че сезонът бил закрит.

“Ако сте присъствали в съда по време на разглеждане на мерките за неотклонение, вероятно ви е направило впечатление доказателственият дефицит по отношение на всеки от обвиняемите, че е участвал в отвличане. Няма и една дума за влошени отношения между когото и да е от заподозрените и двете издирвани лица. А ако срещата при търговския център е била инициирана от Петров и Марков с молба да им се съдейства? Преди това Петров е посетил друг човек с искане за помощ. За мен това дело има един логичен завършек - прекратяване на наказателното преследване срещу тези три лица поради липса на извършено престъпление”, казва адвокат Таков. Той не вижда връзка на този случай и с изчезването на Йожи, Релето и Културиста от Наглите. Според него не само че в кориците на делото нямало такива данни и предположения, но такива внушения са несериозни за запознатите с процесите в престъпния свят.