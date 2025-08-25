Дават 1,2 милиона за ремонт на гаража на колите на депутатите

В автопарка на НС има и УАЗ-ка от 1990 г., и фолксваген от 1995 г., търсят кой да ги поддържа

1,2 милиона лева без ДДС е заделило Народното събрание за ремонт на гаража му, който се намира на ул. “Искър” 2 в столицата. 300 хиляди от тази сума са за изграждане на трафопост за нуждите на гаража. Това става ясно от публикувана обществена поръчка.

Гаражът на ул. “Искър” е разположен в 5 сгради с обща площ 791 кв. м и двор, като ще бъде рехабилитирана и асфалтовата настилка отвън. А трафопостът трябва да бъде 400 kVa и в него трябва да се предвидят освен три кабелни линии и килии за мерене и за охрана, гласи заданието на поръчката. Проектът за ремонта беше изготвен преди година по друга обществена поръчка на НС и струваше 15 хиляди без ДДС. 39 хил. пък са предвидени за строителен надзор.

Интересното е, че към гаража трябва да бъде предвидена и

бъдеща зарядна станция за електрически автомобили,

въпреки че в автопарка на НС такива още няма. Станцията трябва да е с мощност до 150 kW, а освен нея по фасадата на сградата трябва да има още 5 зарядни пункта до 22 kW всеки.

926 хиляди лева пък е заделил парламентът за доставка на 250 хиляди литра гориво за служебните коли, с които се возят депутатите. Допълнително са нужни 10 хил. литра дизелово гориво за отопление (без биокомпонент) за почивната база на НС във Велинград, както и компресиран природен газ в бутилки пак за там.

Още 30 хиляди отгоре ще отидат за поддръжка и ремонти на 11 от колите на НС, които са от марките “Пежо”, “Ситроен”, “Шкода”, “Фолксваген”, “Тойота” и УАЗ. Всички те са произведени преди 2007 г. УАЗ-ката е от 1990 г., а един “Фолксваген Транспортер” е от 1995 г.

Още една голяма обществена поръчка е пуснало НС - търси фирма, която да организира и провежда събития с чужди делегации, и за това са предвидени 660 хиляди без ДДС.

Този, който бъде избран, трябва да осигурява настанявания в различни видове стаи и апартаменти в 3-, 4- и 5-звездни хотели в София и страната, като дава до 3 варианта на всяко запитване на парламента за всяка конкретна делегация. Заложените цени са различни, като варират

от 180 до 960 лева на нощувка

в зависимост от избраното помещение и хотела.

Отделно трябва да има и оборудвани зали, необходими за провеждането на конкретни събития и прояви с всичко необходимо - подиуми, климатизация, параметри за конкретно пространство за всеки участник (площ от минимум 0,8 кв.м на човек със стол), инфраструктура за преводи, озвучаване, включително осигуряване на лаптопи и др. В поръчката са включени още изхранване чрез осигуряването на кетъринг или в ресторант (тук задължително условие е участникът да има практика за предотвратяване на генерирането на хранителни отпадъци), като параметрите за кувертите на човек са от 35 до 180 лева в зависимост от предлаганата услуга. Избраната фирма ще трябва да осигурява още транспорт, културна програма, екскурзоводски услуги, както и сувенирни и протоколни подаръци.

290 хиляди без ДДС пък са заделени за поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за 3 от климатичните инсталации в сградата на бившия Партиен дом.