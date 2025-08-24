Очаква се Никола Бургазлиев да получи по-тежко обвинение за прегазените с АТВ петима в Слънчев бряг (Обзор)

Ако го признаят за виновен по него, го очаква присъда до 20 години затвор

В петък той бе върнат в ареста, след като преди това бе пуснат вкъщи

Едва на 18 години едно момче от Несебър може да се окаже с присъда до 20 г. затвор. Това е Никола Бургазлиев, който на 14 август помете с АТВ 5-има човека в Слънчев бряг. Двама от тях - майката Христина, на 35 г., и 4-годишният син Мартин, са в кома.

Случаят потресе обществото и изкара стотици на протест

в някои градове. Гневът се отприщи след решението на съда в Несебър да пусне под домашен арест Бургазлиев, а масло в огъня наля фактът, че родителите на младежа работят в местната полиция. Там му бяха взети и пробите за алкохол и наркотици, а не на терен.

Гняв от близки и обществеността отнесе и съдия Никола Дойчев от Несебър. Той е син на капитан Дойчин Дойчев, чието име често е попадало в журналистическите хроники покрай случаи на залавяни с наркотици кораби, припомниха в социалните мрежи.

Прокуратурата протестира мярката и чак на осмия ден след инцидента близките на пострадалите ръкопляскаха - съдията от Бургаския окръжен съд Ангел Гагашев измени домашния арест и прати Бургазлиев зад решетките.

Преди да му сложат белезниците, роднините на пострадалите допускаха,

че цялата система ще си затвори очите за това, което е направил, и той ще се отърве леко - все едно е сгазил мравки, както образно каза Любомир, братовчед на Христина.

Обнадеждаващите новини за справедливо наказание на Бургазлиев не свършват с ареста. Прокурорът по делото Христо Колев в прав текст заяви, че идната седмица обвинението срещу 18-годишния младеж може да бъде преквалифицирано от средна на тежка телесна повреда, което увеличава и наказанието - от 15 до 20 г.

Макар и да звучи ужасяващо, това зависи от състоянието на Христина, която е в клинична смърт и лекарите не дават надежди за нея. Малкият Мартин поне мърда ръчичката си.

Според адвоката на пострадалото семейство Георги Радков пропуск е, че деянието на Бургазлиев не е квалифицирано като евентуален умисъл, а като класически пример на ПТП.

"Поради това и размерът на наказа«нието трябва да бъде в пъти по-голям", казва юристът.

За да няма обвинения в пристрасност пък, и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов прехвърли разследването на случая на Главна следствена служба.

Все още се чакат резултатите от пробата за алкохол и наркотици, която бе пратена във ВМА-София. Засега сигурното е само, че е на Никола според ДНК анализа. Съмненията остават, тъй като е взета в РПУ, а не на местопроизшествието. Под какво въздействие е бил Никола, не става ясно засега, но на кадри от камери наоколо се вижда, че не се спира с АТВ-то в тълпата срещу него и гази наред, докато се блъска в стена на хотел. Самият той е взел книжка преди 3 месеца.

"Съдът в Несебър не е взел предвид всички налични доказателства, а има и нови. Налице е изключително висока степен на обществена опасност на лицето, както и възможност да се укрие. Факт е, че деянието е извършено от Бургазлиев - за това сочат огледът на местопроизшествието, разпитът на свидетели, видеа.

Съдът не е обсъдил в цялост фактите, а именно, че са налице тежки телесни увреждания на пострадалите. В случая деянието е извършено не само в жилищна зона, а в комплекс, в който почиват много деца. Обвиняемият е лице, което изначално не спазва минимум предвидени правила за безопасност", казва прокурор Колев.

Учудващо все още не е издирена и разпитана спътницата на Никола във фаталния ден

Момиче на име Виктория, която е седяла до него в АТВ-то и е отишла в съда първия ден, за да го подкрепи, когато се е гледала мярката му за неотклонение. Тя може да внесе яснота по много детайли около случилото се, за което Бургазлиев има обяснение, че спирачките му отказали. За да не влияе, ако бъде пуснат вкъщи, бе един от доводите на съдията да го прати в ареста.

След това решение майката на Христина - Златка Соколова, чистосърдечно благодари с думите: "Има справедливост на този свят."

Съдията не прие довода за по-лека мярка на защитата на Никола адвокат Галина Колева, че клиентът няма да се укрие, тъй като през 2023 г. три пъти излизал в чужбина и после се връщал.

"Съжалявам за пострадалите. Повече се притеснявам за тях. Исках просто да изляза и да се позабавлявам. Стоянката, откъдето взех колата, е в насрещното движение и излизайки оттам, аз навлязох в него. Нямах време за реакция. По всякакъв начин ще съдействам да се изясни всичко. Последната ми дума е, че съжалявам", каза Никола пред Бургаския окръжен съд.

В Бургас за разлика от Несебър така и не се състоя протест в негова защита в петък пред съда, какъвто бе замислен.

"Не ми се мисли какво щеше да стане", отдъхна си роднина на пострадалите, чиито подкрепящи щяха да бъдат в пъти повече от защитниците на Никола. Но пък протестиращите от страната в защита на пострадалите си тръгнаха частично облекчени с изключение на майката на Христина.

"Как ще кажа на по-голямата й дъщеря, че повече няма да види майка си,

че няма кой да я изпрати за първия учебен ден", проплака възрастната жена.

Първия учебен ден със сигурност обаче ще пропусне Никола Бургазлиев като ученик последен курс в местно училище, което бе един от доводите на защитата му да не го вкарват в ареста.

Каквито и ограничения да му бъдат наложени, за майката на Христина няма утеха, а остава единствено моралното удовлетворение той да си получи заслуженото.

"Защото не е нормално в центъра да караш с такава скорост и да се врязваш в хората", казва жената. Разследването ще установява и дали фаталният курс с АТВ-то не му е даден като бонус от фирмата.

В подкрепа на семейството на Христина и Марти се обяви и бащата на Сияна

Николай Попов. Още след инцидента той написа в страницата си във фейсбук: "Личният автомобил на Никола Бургазлиев, който прегази няколко човека с АТВ в Несебър, е паркиран лично от него пред сградата на РПУ-Несебър. Това се случва непосредствено преди инцидента. На служебния паркинг - за "началници". С мен се свързаха жители на Несебър, които твърдят, че в малкото населено място хората са уплашени и се страхуват от родителите на Никола. Страхуват се за бизнеса си и не само".

А в събота Николай Попов добави: "Мило мое дете, където и да си, помогни на тези добри хора. Те се нуждаят от добрина. Помогни, Господи, на Христина и Марти да се върнат към живота. Амин. Мили хора, българи. Християни, мюсюлмани, евреи – всички вярващи. Пиша ви с молба и надежда. Вчера бях заедно със семейството на Христина и Марти – добри, отрудени хора. В мислите и делата си съм с тях. Разбирам и усещам болката им по-добре от всеки друг.

С двамата ще се заеме националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов",

написа бащата на 12-годишното момиче, загинало на 31 март при жестока катастрофа с тир на пътя Радомирци - Телиш.