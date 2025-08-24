Нов протест в Плевен срещу водния режим, заплашиха да блокират пътища

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Плевен започна вторият протест за това лято срещу проблемите с безводието. Граждани се събраха пред сградата на „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Плевен, за да изразят недоволството си от тежкия воден режим, при който водата се пуска за около шест – седем часа в денонощието – по три часа сутрин и още толкова вечер.

Участниците в протеста хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци.

Протестът се насочи към общината, като се чуха заплахи за блокиране на пътища.

Както БТА писа, миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.