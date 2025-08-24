ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Климатичните промени може да увеличат честотата на...

Нов протест в Плевен срещу водния режим, заплашиха да блокират пътища

Жители на Плевен замеряха общината с празни бутилки.

В Плевен започна вторият протест за това лято срещу проблемите с безводието. Граждани се събраха пред сградата на „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Плевен, за да изразят недоволството си от тежкия воден режим, при който водата се пуска за около шест – седем часа в денонощието – по три часа сутрин и още толкова вечер.

Участниците в протеста хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци.

Протестът се насочи към общината, като се чуха заплахи за блокиране на пътища. 

Както БТА писа, миналата неделя се състоя първият протест за това лято срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

