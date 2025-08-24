ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британец не може да заспи от 2 г., за него е бавна...

Мъж от Садово заживя с непълнолетна булка, ето какво го сполетя

Никола Михайлов

Садово

Признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата

23-годишен общ работник от Садово заживя съпружески с момиче под 16 г. Решил да си вземе млада булка, но това не му се отрази добре.

Той признал, че двамата се взели на неустановена дата през март 2023-а. И с избраницата му заживели в село Боянци. 

Затова, че се е задомил реално с дете, той бил обвинен и изправен пред Районния съд в Асеновград, където признал вината си. Сключил споразумение с прокуратурата и бил освободен от наказателна отговорност, като единствено трябва да плати паричната санкция от 1000 лева. 

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

Садово

