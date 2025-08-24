Ваня Григорова реши, че в София има антифашисти

"Антифашизмът се завръща в центъра на София!"

Това обяви на профила си във Фейсбук общинският съветник и неуспял кандидат за кмет на София Ваня Григорова. И продължи:

"Район "Оборище" за поредна година организира събитието "Голямата маса", което събира близки, съседи и всеки, който реши да се присъедини. Хората си носят храна и напитки, забавляват се и най-важното - общуват помежду си. И се забавляват с антифашистки песни.

"Бела чао" е популярна партизанска песен, която се пее и до днес в Италия, но не само. След като в центъра на столицата звучи "О, партизанино, вземи ме със себе си", може би вече е време Столична община да върне Паметника на съветската армия на мястото му. Имаме кмет, наследник на служители на ДС. Имаме правителство с участието на БСП. И хората, видно от клипа, очевидно приемат радушно антифашистката борба".