Починал е съпругът на Райна Кабаиванска

14420
Райна Кабаиванска и съпругът й Франко Гуандалини

"Изказваме нашите най-дълбоки и искрени съболезнования на г-жа Райна Кабаиванска и нейното семейство за загубата на нейния любим съпруг Франко Гуандалини - велик човек на изкуството".  

Този текст бе написан преди малко на фейсбук страницата на Райна Кабаиванска, и под него вече много хора са изказали съболезнования. 

Няма информация кога е починал съпругът й и от какво. Той бе на 96 години - роден е на 30 май 1929 година. 

Франко Гуандалини е втори съпруг на певицата. Те се запознават в средата на 60-те, когато Франко е оперен режисьор. Това става по повод предстояща премиера на операта "Тоска" в Модена - градът, в който живеят двамата. По-късно Гуандалини влиза във фармацевтичния бизнес. Имат дъщеря - Франческа. 

Райна Кабаиванска и съпругът й Франко Гуандалини

