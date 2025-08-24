Пламна кравеферма в казанлъшко село, пожарникари се борят да спасят животните

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухна във ферма в казанлъшкото село Кънчево, съобщи NOVA. На място има няколко екипа на пожарната, които се опитват да спрат огъня.

Във фермата се отглеждат крави, като по първоначална информация голяма част от животните са останали вътре.