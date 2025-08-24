ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Керкез след 0:1 от ЦСКА 1948: Днес бяхме по-добре ...

Пламна кравеферма в казанлъшко село, пожарникари се борят да спасят животните

Снимка: Pixabay

Пожар избухна във ферма в казанлъшкото село Кънчево, съобщи NOVA. На място има няколко екипа на пожарната, които се опитват да спрат огъня.

Във фермата се отглеждат крави, като по първоначална информация голяма част от животните са останали вътре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Pixabay

