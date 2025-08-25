ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СОС се събира на извънредно заседание за нова банка на София

Столичният общински съвет (СОС) Снимка: Георги Палейков

Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание, на което ще бъде дадена зелена светлина на кмета Васил Терзиев да избере нова банка.

От Столичната община обявиха спешна обществена поръчка за банка, обслужваща общинските средства. Според параметрите на поръчката договорът с временната банка ще е до приключването на следваща процедура за дългогодишен договор с нова финансова институция или до изчерпване на финансовия ресурс по поръчката от 2.5 млн. лв.

Срокът не може да бъде повече от 5 години, независимо кое условие настъпи първо. В края на юли кметът Васил Терзиев внесе доклад за стартиране на процедура по избор на нова обслужваща банка на общината.

Предложението обаче бе спряно на заседание на комисията от финанси от общинския съветник от ПП Благовеста Кенарова.

Няколко дни по-късно обслужващата банка пожела едностранно да прекрати договорите си с местната власт.

Столичният общински съвет (СОС)

