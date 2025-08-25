Кравефермата край Казанлък изгоря, загинаха над 15 животни

Гасенето на големия пожар в казанлъшкото село Кънчево продължи до късно в неделя. Огънят унищожи до основи кравеферма, убивайки повече от 15 животни. Сигналът за бедствието е подаден около 21 часа в неделя.

На място незабавно бяха изпратени няколко екипа на пожарната. Гасителните действия бяха сериозно затруднени от неизключеното електрозахранване в обекта, което е създало допълнителна опасност за огнеборците и доброволците, пише БНТ.

Въпреки бързата им реакция не успяха да спасят сградата, която изгоря до основи. Тепърва предстои да се извърши оглед и да се установи пълният размер на нанесените щети. Причините за възникването на пожара все още не са ясни.