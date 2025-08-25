ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 3500 ученици се явяват на матура по профилиращ предмет и по професия

Матура Снимка: Снимка: МОН

Днес се провеждат държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет и по професия. Очаква се на матурите да се явят над 3500 ученици.

Изпитите ще се проведат в над 400 училища в страната.

Официалният старт на изпита е в 8.30 ч. Зрелостниците обаче трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят лична карта и служебна бележка. Най-предпочитани за матурите са английски език, география и биология.

Част от учениците от професионални гимназии ще защитават дипломен проект, други ще развиват изпитна тема или ще решават тест по теория на професията.

На тази сесия се явяват и зрелостници, които не са се явили на предишни изпити или вече имат диплома, но искат да подобрят оценката си за кандидатстване в университет.

Резултатите от изпитите ще станат ясни до 5 септември.

Матура

