Заради ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ в София се въвежда временна организация на движението

Въвежда се временна организация на движението във връзка с ремонт на ул. „Хаджи Димитър" между ул. „Цар Шишман" и бул. „Васил Левски", съобщиха от пресцентъра на Столична община, предава БТА.

От днес - 25 август, до 1 октомври 2025 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Хаджи Димитър" между ул. „Цар Шишман" и бул. „Васил Левски".

Временната организация на движение се въвежда във връзка с извършване на ремонт на тротоарните и пътни настилки на ул."Хаджи Димитър".

БТА припомня, че ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Граф Игнатиев" в София ще започне от днес. Създадена е временна организация на движението в рамките на една седмица, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.