Зам.-кмет за дървото, което уби човек в Пловдив: Най-вероятната причина е вятър

Нямало никакви индикации, че клонът ще падне

Най-вероятната причина дърво да падне и да убие човек в Пловдив е вятърът, заяви пред bTV зам.-кметът на район "Северен" в Пловдив Цветомир Цветков. Инцидентът стана в събота на бул. "Марица-север". 78-годишният мъж седял на пейка край Марица, когато клон се стоварил върху него. Той бил откаран в болница, но късно вечерта починал.

Още вчера от община Пловдив съобщиха, че няма подадени сигнали, че дървото е опасно. Това потвърди и Цветомир Цветков. "Ние минаваме периодично на проверка по бул. "Марица-север", защото знаем, че тези тополи са доста неустойчив вид, а и вече са на доста години. Дървото е било абсолютно здраво и е нямало никакви индикации, че този клон ще падне", каза зам.-кметът. Според него зелената система на цялата територия на Пловдив е в лошо състояние.

"Издаваме между 10 и 15 заповеди на седмица за рязане на дървета и оформяне на корони, но ние не сме контролиращ орган, това е работа на предприятието "Градини и паркове", чийто шеф е кметът на общината", заяви Цветомир Цветков. Той добави, че заради промените в климата се случва здрави дървета да падат през лятото.