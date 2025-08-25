ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експерт за измамата с образа на премиера: Познава се, че е лъжа по машинния глас и равната интонация

Кадър от фалшивото видео с образа на премиера Кадър: Нова тв

Машинен глас, равна интонация, самата платформа рекламира търговия. Приканват се хората да инвестират само 250 лева, а в същото време голяма доходност, хиляди само след няколко седмици.

Това са индикатори, които трябва да ни подскажат, че става дума за измама. Сайтът представлява тип чаршаф, но се забелязва, че всички потребители, които коментират, са генерирани, тоест не може да се влезе в техните профили. Това коментира експертът по киберсигурност Любомир Тулев по Нова тв по повод поредната измама в интернет пространството, при която беше използван образа на премиера Росен Желязков и логото на телевизията.

Фалшивото видео рекламира включване във финансова програма.

Не може да се види къде е регистриран домейна, обясни експертът. Можело да се предположи, че идва от страни с близък до нашия език - Русия, Беларус. 

Кадър от фалшивото видео с образа на премиера Кадър: Нова тв
