Георги Харизанов за безводието в Плевен: При частен стопанин има по-добро отношение към ресурса

Георги Харизанов КАДЪР: NOVA

Така е структурирана тази индустрия за събиране, транспортиране и доставяне на вода за бита - обсебена е от държавата. Дали не е добре да се остави някой частник да се занимава с това? Това заяви по Би Ти Ви политическият анализатор Георги Харизанов във връзка с безводието в Плевен. Според него когато държавата е обсебила този процес, на хората абсолютно справедливия протест е насочен срещу държавата.

По думите му решението е в частни собственици и концесиониране на услугата. 

Фактите, числата нееднократно показват, че когато има частен стопанин, има по-добро отношение към ресурса, обясни той.

Георги Харизанов КАДЪР: NOVA

