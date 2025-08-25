ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Собственик остави агресивния си питбул в приют, сл...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21166938 www.24chasa.bg

Експерт: Голяма е вероятността 500-те хиляди, които не учат и не работят, да са в сивия сектор

7544
Мария Минчева Кадър: Нова тв

Младежката безработица продължава да бъде над средната за ЕС, което означава, че тези млади хора нито учат, нито работят. Единият вариант е те да са ангажирани в сивия сектор. 500 хил. са. Така Мария Минчева, зам.-шеф на БСК, коментира тенденцията, че расте безработицата сред младите и по-малко образованите. Тя обаче обърна внимание, че ние сме с много ниска безработица и трябва да гледаме общата картина.  Според нея няма как да се мине без внос на работници. Икономистът Стоян Панчев пък е на мнение, че трябва да бъдат привличани и българите, които работят в ЕС, но без добри доходи това няма как да стане. Преди 2 г. тези десетки работници, внесени от вън, ги е нямало и секторите са работили нормално, посочи той. 

"За мен фундаменталният проблем е, че голяма част от работодателите не успяват да индиксират доходите, те наистина растат, но колкото инфлацията", посочи той.

Мария Минчева Кадър: Нова тв
Икономистът Стоян Панчев Кадър: Нова тв
Мария Минчева Кадър: Нова тв
Икономистът Стоян Панчев Кадър: Нова тв
Мария Минчева Кадър: Нова тв
Икономистът Стоян Панчев Кадър: Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя