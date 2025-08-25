Експерт: Голяма е вероятността 500-те хиляди, които не учат и не работят, да са в сивия сектор

Младежката безработица продължава да бъде над средната за ЕС, което означава, че тези млади хора нито учат, нито работят. Единият вариант е те да са ангажирани в сивия сектор. 500 хил. са. Така Мария Минчева, зам.-шеф на БСК, коментира тенденцията, че расте безработицата сред младите и по-малко образованите. Тя обаче обърна внимание, че ние сме с много ниска безработица и трябва да гледаме общата картина. Според нея няма как да се мине без внос на работници. Икономистът Стоян Панчев пък е на мнение, че трябва да бъдат привличани и българите, които работят в ЕС, но без добри доходи това няма как да стане. Преди 2 г. тези десетки работници, внесени от вън, ги е нямало и секторите са работили нормално, посочи той.

"За мен фундаменталният проблем е, че голяма част от работодателите не успяват да индиксират доходите, те наистина растат, но колкото инфлацията", посочи той.