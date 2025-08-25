ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тир катастрофира на магистрала "Тракия" в посока София

АМ „Тракия" снимка; АПИ

Катастрофа с тир е станала на 5-ти км на АМ "Тракия".

Няма пострадали. Тирът се изтегля от платното за движение.

Пътна полиция регулира движението, пише БНТ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

